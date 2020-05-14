16 yaşındaki katil zanlısını işte bu görüntüler yakalattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki katil zanlısını işte bu görüntüler yakalattı - Son Dakika

16 yaşındaki katil zanlısını işte bu görüntüler yakalattı

6 saat önce

16 yaşındaki katil zanlısını işte bu görüntüler yakalattı Kaçmak için iki kez otostop yapmış Jandarma 100 saatlik kamera kaydını izleyip panik halinde ilerleyen katil zanlısını tespit etti 16 yaşındaki cinayet zanlısını parmağındaki kesik ele verdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı tekel...

16 yaşındaki katil zanlısını işte bu görüntüler yakalattı

Kaçmak için iki kez otostop yapmış

Jandarma 100 saatlik kamera kaydını izleyip panik halinde ilerleyen katil zanlısını tespit etti

16 yaşındaki cinayet zanlısını parmağındaki kesik ele verdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı tekel bayi sahibini bıçakla öldüren 16 yaşındaki katil zanlısını panik halindeki tavırları ve parmağındaki kesik ele verdi. Olayın ardından 100 saatlik güvenlik kamera kaydını inceleyen jandarma ekipleri panik halinde ilerleyen katil zanlısını tespit ederek saklandığı evinde yakaladı.

Olay, geçtiğimiz hafta İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesinde meydana geldi. Kendisine ait bağ evine iftara giden tekel bayi sahibi 3 çocuk babası Güven Akyil'den haber alamayan kızı, bağ evine geldi. Talihsiz kız babasını kanlar içerisinde yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Hemen 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipler Güven Akyil'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Akyil'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Olayın ardından harekete geçen jandarma katil zanlısını yakalamak için özel bir tim oluşturdu. Soruşturma kapsamında olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerasının görüntülerine el konuldu. Jandarma ekipleri 100 saatlik bir incelemenin ardından görüntülerde panik halinde ilerleyen ve 2 farklı yerde otostop yaptığı görülen bir genci tespit etti. Güven Akyil'in en son whatsapp yazışmalarını da inceleyen ekipler katil zanlısının 16 yaşındaki İ.B. olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Şüphelinin bilgilerine ulaşan ekipler İ.B.'yi saklandığı evinde gözaltına aldı.

İddiaya göre 12 saatlik aramanın ardından yakalanan İ.B. parmağındaki bıçak kesiğinin sorulması üzerine Güven Akyil'i aralarında çıkan tartışma neticesinde bir anlık sinirle bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri İ.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İ.B. geniş güvenlik önlemleri altında sevkedildiği adli mercilerce tutuklandı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

16 yaşındaki katil zanlısını işte bu görüntüler yakalattı

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:24 Kaynak: İHA

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