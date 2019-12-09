Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki kayıp Burak'tan iyi haber
Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki kayıp Burak'tan iyi haber - Son Dakika

16 yaşındaki kayıp Burak'tan iyi haber

6 saat önce

Antalya'da arkadaşıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan ve 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Burak, İzmir'de bulundu.

16 yaşındaki kayıp Burak'tan iyi haber, System.String[]

Antalya'da arkadaşıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan ve 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Burak, İzmir'de bulundu.


Antalya'da Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Burak Yumuk'tan Cuma günü saat 14.00'ten beri haber alınamıyordu. Burak'ın babası Emin Yumuk (39) ve üvey annesi Nazmiye Yumuk (36) emniyet güçleriyle birlikte aranmadık yer bırakmadı. Okulda bir arkadaşıyla tartıştıktan sonra ortadan kaybolduğu bilinen Burak, son olarak bir arkadaşı tarafından bisikletiyle Beykonak'ta görüldü.


Otostopla gitmiş


Gün geçtikçe Burak'ın hayatından endişe duymaya başlayan aileye dün akşam saatlerinde İzmir polisinden müjdeli haber geldi. Burak'ın ortadan kaybolduğunu televizyon haberlerinde gören dikkatli bir polis, sokakta rastladığı Burak'a kimliğini sordu ve şüpheli cevaplar aldı. Ardından Burak, Antalya Kumluca'daki ailesinin yanından kaçtığını, otostop ile İzmir'e geldiğini itiraf etti. İzmir Emniyet yetkilileri, Burak'ın Kumluca'daki ailesini aradı. Çocuklarını Çocuk Şube'ye teslim ettiklerini, gelip almalarını söyledi.


Haberi alan Burak'ın babası Emin Yumuk, "İzmir'de hiçbir tanıdığımız yok. Ne amaçla, nasıl İzmir'e gitmiş bilmiyoruz. Polise otostopla gittiğini söylemiş. 'Gelin çocuğunuzu teslim alın' dediler. Sabah gidip çocuğumuzu alıp Antalya Kumluca'ya getireceğiz" dedi. - ANTALYA

Antalya, Kumluca, kavga, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Böylesi görülmedi! Eşek üzerinde futbol maçı yaptılar
Rapor vermedi diye doktora kafa atan saldırgan yakalandı Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma Bağcılar'da iki kişi arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 16:32:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki kayıp Burak'tan iyi haber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]