16 yaşındaki kayıp Eylem, aranıyor (3) - Son Dakika

PARKTA BULUNDU

İzmir'de kuaförlük yapan ve Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Eylem Hıdırtepe bulundu. İddiaya göre Hıdırtepe'nin kardeşi Ö.H.'nin bir arkadaşının Eylem'i gördüğünü söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, kayıp kızı ve erkek arkadaşı E.Y.'yi parkta otururken buldu. Hıdırtepe'nin ailesine de müjdeli haber verildiği belirtildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,