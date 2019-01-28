16 Yaşındaki Kayıp Gencin Cesedi Su Kuyusunda Bulundu
47 dakika önce
Bolu'da 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki genç su kuyusunda ölü bulundu.
Bolu
'da 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki genç su kuyusunda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Bahçeköy
köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan, Pazar günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD
ekiplerine bildirdi. Oğuzhan'ın ailesiyle yaşadığı köy çevresinde arama yapan ekipler, köye yakın bir bölgede bulunan su kuyusunda erkek cesedine ulaştı. Kuyudan çıkarılan cesedin kaybolan Oğuzhan Özdağan'a ait olduğu tespit edildi. Çocuklarının öldüğü haberini alan acılı aile, olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:45 Kaynak: İHA
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