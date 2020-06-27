16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş - Son Dakika

16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden şahıs polis ekipleri tarafından Menemen ilçesinde yakalandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden şahıs polis ekipleri tarafından Menemen ilçesinde yakalandı. Şahsın ifadesinde kıskançlık nedeniyle kız arkadaşını dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Manas Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarındaki kıskançlık nedeniyle H.K. (20) ve kız arkadaşı H.K. (16) sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., kız arkadaşı H.K.'yi tokat ve yumruk atarak darp etti. Genç kadın ise erkeğin ellerini tutarak kendini korumaya çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, sosyal medyada yayılan video büyük tepki çekti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği yerde güvenlik kameralarını inceleme aldı. Kimliği tespit edilen H.K.'nin Menemen ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, harekete geçerek şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan H.K. isimli şahsın, ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle 16 yaşındaki kız arkadaşını darp ettiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli şahıs emniyetteki gözaltı işlemleri ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Bayraklı, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 21:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş - Son Dakika

Son Dakika

21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 20:39 Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
20:09
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
19:18
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 21:31:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]