Son Dakika Haberleri: 16 Yaşındaki Kız Babasını Vurdu

16 Yaşındaki Kız Babasını Vurdu

48 dakika önce

16 yaşındaki kız babasını vurdu -Annesine şiddet uygulayan babasını pompalı tüfekle öldürdüSİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, annesine şiddet uygulayan babasını pompalı tüfekle öldürdü.

16 Yaşındaki Kız Babasını Vurdu, System.String[]
16 yaşındaki kız babasını vurdu
-Annesine şiddet uygulayan babasını pompalı tüfekle öldürdü

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, annesine şiddet uygulayan babasını pompalı tüfekle öldürdü.
Olay, Kurtalan ilçesinde bulunan Sümer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Veysi S., bugün öğlen saatlerinde eşiyle tartıştıktan sonra şiddet uyguladı. Evde bulunan 16 yaşındaki Selen S., annesine sürekli şiddet uygulaması sonucu evde bulunan pompalı tüfeği alarak babasına kurşun yağdırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Baba Veysi S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Selen S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

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