Şehir dışından İskenderun'daki yakınlarının yanına ziyarete gelen F.K. karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorun şüphelenip kan tahlili istemesiyle hamile olduğu anlaşılan F.K.'nin doğum belirtilerinin de ortaya çıkmasıyla hastanedeki hemşirelerin yardımı ile doğum gerçekleştirildi.
Bekar olduğu öğrenilen ve hastanede doğum yapan F.K. tedavi altına alındı. (İHA)
Son Dakika › 3. Sayfa › Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı - Son Dakika