Anne ve iki kızı 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika
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Anne ve iki kızı 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

07.02.2023 10:29
Anne ve iki kızı 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası Gaziantep'te bir anne ve iki kızı, 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası Gaziantep'te bir anne ve iki kızı, 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.

Gaziantep'te 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından anne Gülten Yılmaz ile kızları Aysun (16) ve Rabia (14) sağ çıkarıldı. Depremden 29 saat sonra kurtarılan anne ve kızları ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Elbistan, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve iki kızı 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anne ve iki kızı 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika
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