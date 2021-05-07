16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

07.05.2021 10:35
16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı, System.String[]

Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı S.K'nın 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğunun öne sürülmesi üzerine, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Malatya'nın Kale ilçesinde CHP İlçe Başkanı S.K'nın 16 yaşındaki bir kızı istismar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Genç kızın hamile kaldığı ve bu olayın kapatılması için ailesine para verildiği de öne sürüldü.

Gelişmeler üzerine açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir" dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI REFERANS OLMUŞ

Bir televizyon programında ortaya atılan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, iddiaların takipçisi olacaklarını belirterek, CHP'nin bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansı ile ataması yapılan CHP Kale İlçe Başkanının 16 yaşında bir kız çocuğunu istismar haberleri ile kahrolduklarını belirten Koca, "Üzülerek belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde defalarca gerçekleşen taciz, tecavüz olaylarına karşı zerre tepki göstermeyen, ses çıkarmayan CHP'li yöneticiler, ilimizde cereyan eden bu son olay ile birlikte yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler. Bir kız çocuğuna tecavüz eden parti temsilcileri ile alakalı dahi adım atamayan, omurgalı bir duruş sergileyemeyen CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir" dedi.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da yaptığı açıklamada, Kale İlçe Başkanı S.K'nin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddialarının gündeme gelmesi ile birlikte bu iddiaların aydınlatılıncaya kadar parti üyeliği dahil tüm hak ve edinimlerinin askıya alındığını ifade etti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin soruşturma başlattı.

16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • malatyalı: kız kaç defa yalvardı yapmayın diye, ama nafile bize bişey olmaz diye, birde gençlik kollarında ki adama ne demeli üzerine gidilse çok kötü şeyler çıkacak ve ben konuşacağım kamera kayıtlarıyla o zaman CHP görecek Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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