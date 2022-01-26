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16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış - Son Dakika

16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış

26.01.2022 09:01
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış

Mersin'de iddiaya göre 16 yaşındaki lise öğrencisi Eda I. Muay Thai dersi aldığı 40 yaşındaki eğitmeni Özer Y.'nin cinsel istismarına uğradı. Genç kız olaydan saatler sonra Özer Y.'nin eşinin kendisine, "Adın çıkmasın diye söylüyorum, bunu başkalarına söyleme ben sana yardımcı olacağım" diye mesajlar attığını ileri sürdü. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Eda I. "Beni ringin köşesine sıkıştırdı, dakikalarca taciz etti." dedi.

Mersin'de yaşayan lise öğrencisi Eda I., kadına şiddete karşı 6 ay önce başladığı Muay Thai dersinde taciz şokuyla sarsıldı. İddiaya göre 16 yaşındaki Eda I., öğle saatlerinde idman yapmak için gittiği spor salonunda kendisinden 24 yaş büyük iki çocuk babası Muay Thai eğitmeni Özer Y.'nin cinsel saldırısına uğradı.

HAREKET GÖSTERME BAHANESİYLE İSTİSMAR ETTİ

Öğrencisini "Klinç" hareketini gösterme bahanesiyle köşeye sıkıştıran Özer Y., Eda I.'yı taciz etmeye başladı. Dakikalarca dehşeti yaşayan genç Eda, şans eseri kurtulduğu hocasının elinden kaçarak evinin yolunu tuttu.

"ADIN ÇIKMASIN"

Sabah'ın haberine göre yaşadığı dehşeti atlatamayan genç Eda'ya ikinci bir şok da Özer Y.'nin eşinden geldi. Yaşadığı iğrenç olayın ardından özür yerine "Adın çıkmasın diye söylüyorum, bunu başkalarına söyleme ben sana yardımcı olacağım" şeklinde mesajlar alan genç kız soluğu savcılıkta aldı. Yaşananların ardından gözaltına alınan Özer Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Muay Thai Federasyonu ise eğitmen hakkında soruşturma açtı.

"DAKİKALARCA CEHENNEMİ YAŞADIM"

Özer Y. hakkında savcılığa şikayette bulunan genç Eda yaşadığı dehşeti şu ifadelerle anlattı: "İdman yapmak için spor salonuna gittim. Eğitmenim Özer Y. idmanda yardımcı olmak için yanıma geldi. Ringe girdik, birkaç dakika sonra hareket gösterme bahanesiyle beni taciz etmeye başladı. Ringin köşesine götürüp cinsel saldırı girişiminde bulundu. Kurtulmak istedim ama yapamadım. Dakikalarca cehennemi yaşadım" dedi.

Eda I. "İlk fırsatta elinden kurtulup eve geldim. Ben özür beklerken eşi susturmak için mesajlar atmaya başladı. 16 yaşımdayım ama asla susmayacağım. Bugün bana bunu yapan yarın başkasına daha kötüsünü yapar. Utanıp sıkılması gereken ben değilim, kızı yaşındaki bir çocuğa bunları yaşatanda ve arkasında duranlarda" ifadelerini kullandı.

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Muay Thai, Mersin, Taciz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış - Son Dakika
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