16 yaşındaki kızı hastanelik eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 16 yaşındaki kızı hastanelik eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

16 yaşındaki kızı hastanelik eden şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da jandarma ekipleri yol kenarında başından ve karnından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

16 yaşındaki kızı hastanelik eden şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'da jandarma ekipleri yol kenarında başından ve karnından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi kır mevkinde jandarma ekipleri yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu. İhbarın üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kızın 16 yaşındaki Rumeysa Aktur olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak olayın şüphelisinin H.İ.S. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, H.İ.S.'yi dün akşam saatlerinde Manavgat Eski Hisar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. 4 ay önce öz ağabeyini de aynı bölgede yaraladığı belirlenen H.İ.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. H.İ.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(Arif Kaplan/İHA)

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

16 yaşındaki kızı başından vurup yol kenarına atan şüpheli, saklandığı evde yakalandı
Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi! Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı!

Son Dakika Haberleri
22:30 Sürücüsü olmayan araç 3 otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
22:29 ŞİŞLİ'DE YANGINDA EVDEKİ 5 KİŞİ 3 KÖPEKLERİNİ DE YANLARINA ALARAK CANLARINI KURTARDI - Son Dakika
22:25 Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:25 Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - İ.H. Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:22 Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:35:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 yaşındaki kızı hastanelik eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]