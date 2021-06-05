16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Son Dakika

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Denizli'den online olarak bağlandığı oyundan tanıştığı ve Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki kızı kaçırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.K. isimli kız, polise verdiği ifadede, şahsın kendisini kaçırmadığını, kendisinin gittiğini belirtti. Kızın ifadesi üzerine evli ve 2 çocuk babası şahıs, serbest bırakıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bağlı Ağırnas Mahallesi'nden 25 Mayıs 2021 tarihinde kaçırılan G.K.'nin ailesi, jandarmaya gidip şikayetçi olduktan sonra, katıldıkları bir televizyon programı aracılığıyla kızlarının bulunması için yardım istedi.

KAPSAMLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

10 gündür kayıp olan G.K.'nin bulunması için çalışma başlatan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kayıp kızla irtibatlı olabilecek kişilerin Denizli ilinde olabileceğini belirledi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi ile birlikte yürütülen koordineli çalışma sonucu, JASAT dedektiflerince Denizli'de kapsamlı araştırma başlatıldı.

JASAT DEDEKTİFLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Yapılan araştırma sonucunda kayıp kız çocuğunu Kayseri'den getiren şüphelinin Ahmet Ç. olduğu tespit edildi. Kız çocuğunun tutulduğu aparta JASAT dedektiflerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda kayıp kız çocuğu bulunarak yurda yerleştirildi.

"ZORLA KAÇIRMADI, KENDİM İSTEDİM"

Aynı dairede gözaltına alınan Ahmet Ç., kız çocuğunu kaçırarak Denizli'ye getirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, oyun oynarken 1 ay önce tanıştıklarını, bu oyunlarla kız çocuklarının kandırılabildiğinin farkında olduğunu ve kaçma niyetini fark edince ailesinin zor durumda kalmaması için Denizli'ye getirip koruma altına almayı düşündüğünü ifade etti.

İfadeleri alınmak üzere merkeze götürülen Ahmet C., 10 gündür kayıp olan G.K.'nin "Zorla kaçırmadı, kendim istedim" demesi üzerine, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.