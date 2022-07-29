16 yaşındaki lise öğrencisi oyuncak arabasından esinlenerek motorlu araç yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

16 yaşındaki lise öğrencisi oyuncak arabasından esinlenerek motorlu araç yaptı

29.07.2022 11:55
16 yaşındaki lise öğrencisi oyuncak arabasından esinlenerek motorlu araç yaptı

16 yaşındaki lise öğrencisi oyuncak arabasından esinlenerek motorlu araç yaptıSİVAS Sivas'ta 16 yaşında ki lise öğrencisi oyuncak arabasından esinlenerek hayalini kurduğu aracı kendisi yaptı.

16 yaşındaki lise öğrencisi oyuncak arabasından esinlenerek motorlu araç yaptı

SİVAS Sivas'ta 16 yaşında ki lise öğrencisi oyuncak arabasından esinlenerek hayalini kurduğu aracı kendisi yaptı.

Sivas'ın Akıncılar İlçesinde Şehit Onur Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören Erdal Eser, sürekli şarjı biten oyuncak arabası için bir güneş pili satın aldı. Güneş pilini oyuncak arabasına takan Eser, oyuncağındaki problemi ortadan kaldırdı. Bilim ve teknolojiye bu şekilde giriş yapan genç öğrenci, o günden sonra hayallerini bir adım ileri taşıyarak kendi aracını yapmaya karar verdi. Ailesinin de destek verdiği Eser, evlerinin altında ki garajı atölyeye dönüştürerek çalışmalara başladı. Genç öğrenci yaklaşık 2 yıl içerisinde atık malzemeler kullanarak 2.5 litre benzin ile 100 kilometre yol giden motorlu bir araç yapmaya başladı. Yaklaşık 60 kilometre hıza ulaşan araçla birlikte ilk hayalini gerçekleştiren Eser, şimdilerde ise yerli ve milli otomobil TOGG' dan ilham alarak tamamen elektrikli ve günümüz donanımlarına sahip otomobil yapmak istiyor.

Çamaşır makinesi kasnağından direksiyon yaptı

Erdal Eser, yaptığı aracın direksiyonunu çamaşır makinesinin arka kasnağından yaptığını belirterek, "Küçüklükten beri elektrik ve makinelere karşı ilgim var. Yıllardır yapmak istediğim bir arabaydı. Bir gün İstanbul gezisinde bir güneş pili satın aldım. Oradan aldığım pili güneş paneliyle birlikte uzaktan kumandalı oyuncak bir arabaya takarak şarjının bitmemesini sağladım. Daha sonra hayalimi geliştirip büyük araba yapmaya karar verdim. Evimizin altında bulunan garajı değerlendirerek atölyeye dönüştürdüm ve hayalini kurduğum arabayı yapmaya başladım. Hurdacıya giderek dişli aldım ve şanzımanını yaptım. Ankara'dan bir firmadan lastik, süspansiyon ve motor aldım. Atık profil demirlerden arabaya koltuk, çamaşır makinesi arka kasnağından direksiyon yaptım" dedi.

TOGG'dan esinlenerek yeni araba yapacak

Eser, yerli ve milli otomobil TOOG'dan esinlenerek elektrikli bir araba yapmayı hedeflediğini söyleyerek, "Babam bu işle uğraşıyordu bende babamı izleyerek ve örnek alarak bu arabayı yaptım. Aracımız 2.5 litre benzinle 100 kilometre yol yapıyor. Aracımız 50-60 km hıza ulaşıyor. Bu küçük arabamı yaptıktan sonra yerli ve milli otomobilimiz olan TOGG çıktı. Ondan esinlenerek bizde aracımızı büyütmeye başladık. Daha az enerjiyle daha verimli araç yapmaya çalışıyoruz. Kaportasını tamamen güneş panellerinden yapacağız. Günümüzde ki donanımlı araçları bunu eklemeye çalışacağız. Telefondan bir tuşa basıp arabayı çalıştırabileceksiniz. Işıkları yak dediğinizde ışıkları yakacak. Silecekleri çalıştır dediğinizde silecekleri çalıştıracak. Bu özelliklere sahip araba yapmak istiyorum. İleride kendimi mekatronik mühendisi olarak görmek istiyorum. Kendi firmamı açarak elektrikli arabalar yapmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı Malatya'da üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki lise öğrencisi oyuncak arabasından esinlenerek motorlu araç yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:45:32. #1.11#
SON DAKİKA: 16 yaşındaki lise öğrencisi oyuncak arabasından esinlenerek motorlu araç yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement