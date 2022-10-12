16 yaşındaki liseli kız, karnından bıçaklanmış bulundu - Son Dakika
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16 yaşındaki liseli kız, karnından bıçaklanmış bulundu

12.10.2022 12:35
16 yaşındaki liseli kız, karnından bıçaklanmış bulundu

KARAMAN'da lise öğrencisi Z.G. (16), evde karnından bıçaklanmış halde dayısı Aminullah G. tarafından bulundu.

KARAMAN'da lise öğrencisi Z.G. (16), evde karnından bıçaklanmış halde dayısı Aminullah G. tarafından bulundu. Kız çocuğu, hastaneye kaldırılırken, polis de saldırının nasıl ve kim tarafından gerçekleştirildiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Nefise Sultan Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Lise öğrencisi Z.G. adlı kız, iddiaya göre, evde karnından bıçaklanmış olarak, dayısı Aminullah G. tarafından bulundu. Karnında bıçak saplı halde olan yeğenini otomobille hastaneye götürmek için yola çıkan Aminullah G., karşıdan gelen ve içinde hasta bulunan ambulansı durdurdu.  Ambulanstaki sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Z.G., çağrılan başka ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Z.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DAYISINDAN YARDIM İSTEMİŞ Aminullah G. de polise, Z.G.'nin anne ve babasının il dışında olduğunu; yeğeninin kendisini telefonla arayıp, "Dayı, bıçak deyip" kapattığını ve eve gittiğinde karnında bıçak saplı bulduğunu öne sürdü. Polis, saldırının nasıl ve kim tarafından gerçekleştirildiğini belirlemek için çalışma başlattı.

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YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki liseli kız, karnından bıçaklanmış bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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