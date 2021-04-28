16 YAŞINDAKİ LİSELİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE, 6 SANIK 25'ER YIL HAPSE ÇARPTIRILDI - Son Dakika

16 YAŞINDAKİ LİSELİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE, 6 SANIK 25'ER YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

28.04.2021 16:37

Küçükçekmece'de 4 yıl önce içinde bulunduğu otomobilin 2 grubun silahlı çatışmasının ortasında kalması sonucu vurularak hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün (16) ölümüyle ilgili 5'i tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada 6 sanık, 'iştirak halinde öldürme' suçundan 25'er yıl...

Küçükçekmece'de 4 yıl önce içinde bulunduğu otomobilin 2 grubun silahlı çatışmasının ortasında kalması sonucu vurularak hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün (16) ölümüyle ilgili 5'i tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada 6 sanık, 'iştirak halinde öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Bal, Feyyaz Eren, Şahin Demirok ve Emrah Demirok ile başka suçtan tutuklu bulunan Alican Şeyir ve Velat Tanış hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu olan Devran Demir'in SEGBİS ile bağlandığı duruşmaya tutuksuz sanık Rıdvan Eren ile taraf avukatları geldi.

11 SİLAH VAR DENİLİYOR KİMSE KABUL ETMİYOR

Oğulları öldürülen Emine-Hacı Açıkgöz çiftinin sanıkların cezalandırılmasını istediği duruşmada son savunması sorulan tutuklu sanık Cenap Alakuş, 'Olay yerine Feyyaz ile geldiğimizde üzerimize her taraftan ateş açıldı. Elimdeki silahla havaya ateş ettim, geri geri kaçtık. Silah elimden düştü, ben kimseye yönelik ateş etmedim. Olay yerinde 11 silah var deniliyor, kimse kabul etmiyor. Benim silahımdan çıkan kovanın olduğu yer bellidir. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum dedi. Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

17 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Fadil Karaer, Yakup Demirok, Vedat Tanış, Gökhan Tanış, Mustafa Uslu, Serkan Kurt, Yunus Dalgıç, Rıdvan Eren, Emre Demirok, Alican Şayir, Cihat Altunç, Murat Alagöz, Yakup Eren, Tugay Gökçe, Devran Demir, Savaş Kaplan ve Tolga Demirok'u beraat ettirerek, Cenap Alakuş, Emrah Demirok, Feyyaz Eren, Şahin Demirok, Akın Demirok ve Emral Bal'ı 'iştirak halinde kasten öldürmek' suçundan önce ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da iyi hal indirimiyle cezayı 25'er yıla düşürdü.

Mahkeme Cenap Alakuş, Feyyaz Eren, Şahin Demirok ve Emrah Bal'a ayrıca 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 15 Aralık 2017'de Emircan Açıkgöz'ün araçta bulunduğu, Açıkgöz'ün sürücü koltuğunda, yanındaki arkadaşı Berat Kızılkaya'nın ön koltukta, Murat Güdel'in ise arka koltukta oturduğu, olay yerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktığı, çıkan çatışmada ise araca isabet eden kurşunlar sonucunda Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği anlatıldı

Maktule ve araca isabet eden kurşun sayısından sanıkların araç içerisindekilere kasten öldürme amacıyla ateş ettiği kaydedilen iddianamede, eylemi gerçekleştirenin tespit edilemediği, ifade edildi.

İddianamede 23 sanık hakkında 'bir kişiyi kasten öldürme' suçundan müebbet, 'iki kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 18 yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

16 YAŞINDAKİ LİSELİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE, 6 SANIK 25'ER YIL HAPSE ÇARPTIRILDI
16 YAŞINDAKİ LİSELİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE, 6 SANIK 25'ER YIL HAPSE ÇARPTIRILDI
16 YAŞINDAKİ LİSELİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE, 6 SANIK 25'ER YIL HAPSE ÇARPTIRILDI
16 YAŞINDAKİ LİSELİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE, 6 SANIK 25'ER YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

silahlı çatışma, Küçükçekmece, Eren Şahin, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 16 YAŞINDAKİ LİSELİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE, 6 SANIK 25'ER YIL HAPSE ÇARPTIRILDI - Son Dakika


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