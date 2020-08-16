16 yaşındaki Mahmut'tan haber alınamıyor - Son Dakika

16 yaşındaki Mahmut'tan haber alınamıyor

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesindeki evinden 5 gün önce ayrılan ve bir daha dönmeyen Mahmut Çapıt (16), her yerde aranıyor.

16 yaşındaki Mahmut'tan haber alınamıyor, System.String[]

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesindeki evinden 5 gün önce ayrılan ve bir daha dönmeyen Mahmut Çapıt (16), her yerde aranıyor. Cep telefonunu da evde bırakan Çapıt'ın, sadece kimlik kartını yanına aldığı öğrenildi.

Cihanbeyli ilçesi Taşpınar Mahallesi'ndeki evlerinden, geçen çarşamba gecesi yanına kimlik kartını alarak ayrılan Mahmut Çapıt'tan bir ize rastlanmadı. Ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulan Çapıt'ın, yanına cep telefonunu da almadığı öğrenildi. Aileye Mahmut'un Ankara'da görüldüğü ihbarı geldi ancak yeri hala belirlenemedi. Jandarmaya bilgi veren Mahmut Çapıt'ın ailesi, çocuklarının sık sık bilgisayar oyunları oynadığını, son dönemde de agresif tavırlar sergilediğini söyledi. Jandarma ve polis ekiplerinin Mahmut Çapıt'ı arama çalışmaları sürüyor.


Cihanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 16:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki Mahmut'tan haber alınamıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu Kevin de Bruyne seçildi İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu Kevin de Bruyne seçildi         
13:21
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü         
12:46
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi         
12:16
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı         
11:01
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir         
10:08
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti         
10:01
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı         
09:49
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu         
09:40
Koronavirüse karşı Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak         
09:25
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü         
09:16
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti         
05:47
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti         
00:54
Bakan Soylu, Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu         
00:18
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil         
23:48
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek         
23:29
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun         
22:25
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
22:01
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu         
20:26
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi         
20:17
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı         
19:12
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti         
18:33
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler         
17:16
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı         
15:16
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti         
13:10
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı         
11:44
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2020 17:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 yaşındaki Mahmut'tan haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei