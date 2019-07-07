Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki Mehmet, denizde boğuldu
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16 yaşındaki Mehmet, denizde boğuldu

45 dakika önce

ORDU'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizden baygın halde çıkarılan Mehmet Altuğ (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

16 yaşındaki Mehmet, denizde boğuldu, System.String[]
ORDU'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizden baygın halde çıkarılan  Mehmet Altuğ (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Perşembe ilçesi Çaka Yalı Kamp Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mehmet Altuğ, bir süre sonra gözden kayboldu. Altuğ'un plajdaki aile bireyleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada deniz yüzeyinde hareketsiz görülen Mehmet Altuğ, plaj görevlileri tarafından kıyıya çıkarıldı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından  Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Altuğ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


- Ordu
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:03 Kaynak: DHA
Mehmet Altuğ, Perşembe, Ordu, Güncel
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