Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki Mehmet'in minibüsle çarptığı motosikletli öldü
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16 yaşındaki Mehmet'in minibüsle çarptığı motosikletli öldü

1 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Emrah Gök (24), yaşamını yitirdi.

16 yaşındaki Mehmet'in minibüsle çarptığı motosikletli öldü, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Emrah Gök (24), yaşamını yitirdi. Minibüsü kullanan Mehmet Ali M. (16) ise gözaltına alındı. 
Kaza, İslahiye- Hassa yolunun 15'inci kilometresinde, Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Gök'ün kullandığı plakasız motosiklet ile Mehmet Ali M. yönetimindeki 80 EN 149 plakalı minibüs çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Emrah Gök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından kaçan Mehmet Ali M.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Minibüsün, Mehmet Ali M.'nin babası H.M.'ye ait olduğu belirlendi. İfadesine başvurulan H.M., jandarma ekiplerine, kaza anında aracı oğlunun kullandığını söyledi. Mehmet Ali M., jandarma tarafından gözaltına alındı. 


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:09 Kaynak: DHA
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