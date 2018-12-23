16 Yaşındaki Mustafa Sahaya Çıktı
3 saat önce
Galatasaray'da Sivasspor karşısında son dakikalarda oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılılarda forma giyen en genç futbolcu oldu.
Galatasaray
'da Sivasspor
karşısında son dakikalarda oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılılarda forma giyen en genç futbolcu oldu. Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği müsabakada 16 yaşındaki Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu oldu. Müsabakanın 90+5. dakikasında Feghouli'nin yerine oyuna dahil olan genç oyuncu, daha önce Emre Belözoğlu
'na ait olan bu rekoru kırmış oldu. Mustafa Kapı müsabaka sonunda taraftarın isteğiyle sahanın ortasında üçlü çektirdi.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:21 Kaynak: İHA
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