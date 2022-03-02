16 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda ağır yaralanan baba: 14 kurşuna 14 ay yattı çıktı - Son Dakika

BEYOĞLU'nda 2020 yılında husumetlilerine benzettikleri iddiasıyla 16 yaşındaki Y.T.S.'nin silahla vurularak ağır yaralanmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, mahkeme bir sanık hakkında tahliye kararı verdi. Duruşma sonrası Y.T.S.'nin babası, "14 kurşuna 14 ay yattı çıktı" dedi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Zekeriya Berkay Karahan ve Mustafa Şefik Özkişi getirildi. 18 yaşından küçük tutuklu sanık K.K. SEGBİS ile katıldı. Şikayetçi Y.T.S. duruşmaya katılmazken taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Zekeriya Berkay Karahan, "Müştekiyi ve ailesini tanımıyorum. Kendisinden ve ailesinden özür dilerim. Olay sırasında kaçarken hedef gözetmeksizin ateş ettim" şeklinde konuştu.

"MÜŞTEKİ VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Tutuklu sanık Mustafa Şefik Özkişi savunmasında yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Yaklaşık 15-16 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum. Müşteki ve ailesinden özür diliyorum. Pişmanım" dedi. Tutuklu sanık K.K. ise savunmasında, "Silahla ateş etmedim. Buna ilişkin raporların temiz çıkacağına eminim. 15-16 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.Şikayetçi avukatı Arif Kol, "Dosyada 3 sanık vardır, silahlıdırlar. Dosyanın silahlı suç örgütü kapsamında değerlendirilmesini ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin eylemlerinin yaralamaya yönelik olduğunu belirterek tahliyelerini talep etti.

1 SANIĞA TAHLİYE KARARIMahkeme heyeti tutuklu sanıklar Zekeriya Berkay Karahan ve Mustafa Şefik Özkişi'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet tutuklu sanık K.K.'nin ise tahliyesine karar verdi. Mahkeme dosyayı mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına göndererek duruşmayı erteledi.

"14 KURŞUNA 14 AY YATIP ÇIKTILAR"Duruşma sonrası İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Y.T.S.'nin babası Hüseyin Sucu, "Olay günü oğlum işten çıkıyor. İşten eve gelirken alt sokaktan telefonla konuşarak gelirken arkadan yaklaşan 3 kişi, oğlumu husumetlilerine benzettikleri için ateş ediyorlar. 8 kurşun çıktı vücudundan. Diğer kurşunlar arabanın altından ve etraftan çıktı. 14 kurşun sıkmışlar. 14 kurşuna 14 ay yatıp çıktılar yani. Bir kişi yaşı küçük olduğu için cezaevinden çıktı. Evimizin iki alt sokağında vurmuşlar, oğlum 16 yaşındaydı. Adalete güveniyoruz. Niye çıkarttılar bilmiyorum. Sadece benzettikleri için vurmuşlar. Karşı tarafı tanımıyoruz onlar da bizi tanımaz, husumetimiz de yok" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Aralık 2020 tarihinde müşteki Y.T.S. isimli çocuğun, şüpheliler Zekeriya Berkay Karahan, Mustafa Şefik Özkişi ve 18 yaşından küçük K.K. tarafından husumetlilerine benzetildiği gerekçesiyle 8 yerinden vurularak ağır yaralandığı anlatıldı. İddianamede şüpheli Zekeriya Berkay Karahan'nın verdiği ifadesinde ise ilk önce şüpheli Mustafa Şefik Özkişi'nn kendilerine silah verdiğini, önce şüpheli Mustafa'nın ateş ettiğini, kendisine 'hadi sen de ateş et' demesiyle kendisinin de şok içinde ateş ettiğini ve silahları şüpheli Mustafa'nın gösterdiği yere attıklarını söylediği belirtildi. Müşteki Y.T.S.'nin yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun da yer aldığı iddianamede, müştekinin vücudunun çeşitli yerlerinde 8 kurşun girişinin tespit edildiği ve hayatını tehlikeye sokan nitelikte olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Şefik Özkişi ve Zekeriya Berkay Karahan hakkında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, 18 yaşından küçük K.K. hakkında ise "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan yaşının küçük olması gerekçesiyle 8 yıl 8 aydan 13 yıl 4 aya kadar, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.