Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki Osman, sulama kanalı kenarında ölü bulundu
Son Dakika Güncel 16 yaşındaki Osman, sulama kanalı kenarında ölü bulundu

16 yaşındaki Osman, sulama kanalı kenarında ölü bulundu

1 saat önce

ANTALYA'da 16 yaşındaki Osman Copkur'un, sulama kanalı kenarında cesedi bulundu.

16 yaşındaki Osman, sulama kanalı kenarında ölü bulundu, System.String[]

ANTALYA'da 16 yaşındaki Osman Copkur'un, sulama kanalı kenarında cesedi bulundu.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5049 Sokak üzerinde, bugün saat 06.00 sıralarında, sulama kanalının kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Osman Copkur olduğu belirlenen çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çopkur'un ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, çevrede ve cansız beden üzerinde inceleme yaptı. Herhangi bir darp ya da delici, kesici alet izine rastlanmayan Osman Çopkur'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Copkur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ünsal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Osman Copkur'un, bir süre önce sosyal medya hesabından bir fotoğrafını 'Çok sevilmeye değil, hep sevilmeye ihtiyacım var' notuyla paylaştığı görüldü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü Futbol koçu, silahlı saldırganı sarılarak etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada Nusaybin'de HDP'li milletvekillerine tepki: İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 17:45:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki Osman, sulama kanalı kenarında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]