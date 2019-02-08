Son Dakika Haberleri: 16 Yaşındaki Recep, Yaşama Tutunamadı

16 Yaşındaki Recep, Yaşama Tutunamadı

49 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulunan 16 yaşındaki Recep A., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

16 Yaşındaki Recep, Yaşama Tutunamadı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulunan 16 yaşındaki Recep A., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı  Yapraklı köyünde ailesi ile yaşayan Recep A., Salı günü evde kimsenin olmadığı sırada, başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan yakınları eve girdiklerinde Recep A.'yı kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Recep A.'yı, ilk müdahalesinin ardından  Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlikesi bulunan Recep A., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Recep A., bugün doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Recep A.'nın cenazesi, öğleden sonra ailesi tarafından hastaneden alınarak Yapraklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:57 Kaynak: DHA

Yapraklı, Kahta, Adıyaman, 3. Sayfa, Yerel
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