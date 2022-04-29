Son dakika! 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika! 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti

29.04.2022 13:52

Son dakika haber: 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti Yaya geçidinde otomobil çarptı metrelerce savruldu, 4 gün dayanabildi Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçerken aracın...

16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti

Yaya geçidinde otomobil çarptı metrelerce savruldu, 4 gün dayanabildi

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçerken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Sahra 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızı ölüme götüren o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Kaza 25 Nisan tarihinde Manavgat- Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki M.A.Ö. idaresindeki 34 DHK 599 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta bulunan yaya geçidini kullanan 16 yaşındaki Sahra K.'ya çarptı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada aşırı hızlı olduğu gözlenen otomobilin genç kıza çarptıktan sonra metrelerce savurduğu, eşyalarının etrafa saçıldığı görüldü. Genç kıza çarpan otomobilin ön kısmında büyük hasar oluştu. Kazada yaralanan Sahra K., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü M.A.Ö. serbest bırakılırken talihsiz genç kız 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Son dakika! 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti
Son dakika! 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti
Son dakika! 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti
Son dakika! 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti
Son dakika! 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti
Son dakika! 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti
Son dakika! 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti
Son dakika! 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber...Yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu metrelerce savrulmuştu, hayatını kaybetti - Son Dakika
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