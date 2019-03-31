Son Dakika Haberleri: 16 Yaşındaki Şervan, Silaj Makinesinde Can Verdi

16 Yaşındaki Şervan, Silaj Makinesinde Can Verdi

1 saat önce

MUŞ'ta, babası Özcan Akpolat'a ait çiftlikte silaj makinesine düşen Şervan Akpolat (16), yaşamını yitirdi.

16 Yaşındaki Şervan, Silaj Makinesinde Can Verdi, System.String[]
MUŞ'ta, babası Özcan Akpolat'a ait çiftlikte silaj makinesine düşen Şervan Akpolat (16), yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Suluca köyünde, babasına ait çiftlikteki silaj makinesine mısır atmak isteyen Şervan Akpolat'ın kazağı, makinenin koluna takıldı. Kendisini makineden kurtaramayan Akpolat, içine düşerek, can verdi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun cansız bedenini makineden çıkardı.

Şervan Akpolat'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:11 Kaynak: DHA

Suluca, Muş, Güncel
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