Manisa'da yürek yakan olay! 16 yaşındaki çocuk, hamile teyzesini eniştesinden korumak isterken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da yürek yakan olay! 16 yaşındaki çocuk, hamile teyzesini eniştesinden korumak isterken hayatını kaybetti

12.12.2022 14:21

Manisa'da meydana gelen olayda maden işçisi olarak çalışan Ferdi Y.,, tartıştıkları için ablasının evine giden hamile eşine av tüfeğiyle ateş edince kendisine engel olmak için araya giren baldızının oğlu Servet Övec'i öldürdü. Olaydan sonra Ferdi Y. gözaltına aldı.

Soma'daki bir maden ocağında işçi olarak çalışan Ferdi Y., dün saat 11.30 sıralarında iddiaya göre, 5 aylık eşi Bahar Y. (21) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine hamile olduğu öğrenilen Bahar Y., 2 gün önce evi terk edip, ablasının evine gitti.

GÖĞSÜNE İSABET EDEN SAÇMALARLA YERE YIĞILDI

Av tüfeğini alan Ferdi Y., dün eşini geri getirmek için baldızının evine gitti. Tartışma Bahar Y.'nin eve dönmek istememesi üzerine daha da uzadı. Ferdi Y., yanındaki av tüfeğini eşi Bahar Y.'ye doğrulttu. Bu arada araya giren baldızının bir oto tamir atölyesinde çırak olarak çalışan oğlu Servet Övec, göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı.

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, hamile teyzesini eniştesinden korumak isterken öldü

GÖZALTINA ALINDI

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri Övec'in hayatını kaybettiğini belirledi. Övec'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından Ferdi Y.'yi gözaltına aldı.

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, hamile teyzesini eniştesinden korumak isterken öldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa'da yürek yakan olay! 16 yaşındaki çocuk, hamile teyzesini eniştesinden korumak isterken hayatını kaybetti - Son Dakika
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