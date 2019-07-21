Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki Sıla, 3 gündür kayıp
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16 yaşındaki Sıla, 3 gündür kayıp

25 dakika önce

ANTALYA'da, geçen Cuma günü evinden çıkan Sıla Erdoğan'dan (16) haber alınamıyor.

16 yaşındaki Sıla, 3 gündür kayıp, System.String[]
ANTALYA'da, geçen Cuma günü evinden çıkan Sıla Erdoğan'dan (16) haber alınamıyor. Sıla'nın ailesi hayatından endişe ederken, Mehmet Erdoğan (48) kızının en son bir erkekle Lara Plajı'na giderken görüldüğünü söyledi.
Mehmet ve Emine Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve çıraklık okulunda kadın kuaförlüğü üzerine eğitim alan Sıla Erdoğan, uzun süredir çalıştığı iş yerinden 3 ay önce ayrıldı. Sıla Erdoğan, cuma günü, Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'ndeki evinden çıktı ve geri dönmedi. Erdoğan'a ulaşmaya çalışan ancak haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Antalya'da Sıla'nın bulunması için polis ekiplerince başlatılan çalışmada yapılan incelemede genç kızın sosyal medya hesaplarını ve cep telefonunu kapattığı belirlendi. Kendi imkanlarıyla Sıla'nın izini süren ve gittiği yerleri otobüs kartı kullanımlarından tespit eden Mehmet Erdoğan, "Evden çıkınca otobüsle Uncalı Mahallesi'ne gitmiş. Orada bir erkekle gördüklerini söylüyorlar. Sonra o erkekle birlikte Lara Plajları'na gidiyor. Sonrasında bir daha haber alamadım. 3 gündür başına bir şey gelmiş olacağından korkuyorum. Cep telefonu ve kimliği gibi şahsi eşyaları yanında. Normalde kadın kuaförlüğü kursuna gidiyordu ve bir yerde kuaför olarak çalışıyordu. 3 aydır işi bırakmıştı" dedi.


Antalya, Sıla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:17 Kaynak: DHA
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