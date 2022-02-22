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16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı - Son Dakika

16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı

22.02.2022 14:08
16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Hüseyin Can Gökçek, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçarken kısa sürede Ordu- Giresun Havaalanında yakalanan Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

ZİHİNSEL ENGELLİ RAPORU OLDUĞU SÖYLENDİ

Adeta suç makinası olduğu belirlenen katil zanlısı Gökçek'in verdiği ifadede öfke kontrolü sorununun bulunduğunu ve zihinsel engelli raporu olduğunu söylemesi dikkat çekmişti.

Gökçek'in beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor talep edilmesine karar verildi.

Mahkeme tarafından verilen karar üzerine zanlının bulunduğu Espiye Kapalı Cezaevinden Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevki gerçekleştirildi.

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Sıla Şentürk, Cinayet, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı - Son Dakika
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