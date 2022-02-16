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16 YAŞINDAKİ SILA'YI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

16 YAŞINDAKİ SILA'YI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

16.02.2022 15:24

GİRESUN'da Hüseyin Can Gökçek (21), ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü.

GİRESUN'da Hüseyin Can Gökçek (21), ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı.

Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu- Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

16 YAŞINDAKİ SILA'YI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
16 YAŞINDAKİ SILA'YI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
16 YAŞINDAKİ SILA'YI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

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Hüseyin Can, Giresun, Polis, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 16 YAŞINDAKİ SILA'YI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 YAŞINDAKİ SILA'YI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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