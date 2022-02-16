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16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (5) - Son Dakika

16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (5)

16.02.2022 19:48
16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (5)

SILA'YI DAHA ÖNCE KAÇIRMIŞHüseyin Can Gökçek'in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı.

SILA'YI DAHA ÖNCE KAÇIRMIŞ

Hüseyin Can Gökçek'in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı. Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.Bu arada Şentürk ailesi Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'den ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlı olmadığı açıkladı.


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Hüseyin Can, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (5) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (5) - Son Dakika
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