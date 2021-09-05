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16 yaşındaki Tuana'dan 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

16 yaşındaki Tuana'dan 5 gündür haber alınamıyor

05.09.2021 15:39
16 yaşındaki Tuana'dan 5 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Tuana Kılıç, 5 gün önce yanına bir miktar para alarak ortadan kayboldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Tuana Kılıç, 5 gün önce yanına bir miktar para alarak ortadan kayboldu. Kılıç'ın perişan olan ailesi ise her yerde kızlarını arıyor.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan ve Emine Kılıç çiftinin iki çocuğundan en büyükleri olan Tuana Kılıç (16), 1 Eylül Çarşamba günü evinden bir miktar para alarak ortadan kayboldu. Genç kızın evden kaçtığını fark eden aile, soluğu polis merkezinde alarak kayıp ihbarında bulundu. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik takibin ardından genç kızın telefonunun en son 2 Eylül Perşembe günü Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesinde sinyal verdiği belirlendi. 5 gündür perişan olan ve aramadıkları sokak, mahalle kalmayan aile, bir an önce kızlarına kavuşmayı bekliyor. Tuana'nın alıkoyulmuş olma ihtimalinden de endişelenen aile, kızlarını görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istiyor.

"Aramızda geçen hiçbir tartışma yok, hiçbir sıkıntımız yok"

16 yaşındaki kızının Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında evden çıktığını söyleyen baba Kenan Kılıç, "O gün bu gündür kayıp, aranıyor. Kızımızın nerede olduğunu bilmiyoruz. En son Beylikbağı civarında telefonundan sinyal alındığı yetkililer tarafından söyleniyor. Ama hala elimizde net bir şey yok. Polisler de bu iş için uğraşıyor ama bizim için tabii ki netice önemli. Özellikle İzmit Çocuk Şube çalışıyor fakat açıkçası bizim hala elimizde net bir veri yok. Sonuçta çocuğumuz bulunmadıysa bizim için her şey başladığımız noktadadır. 5 gündür ondan haber bekliyoruz. Açıkçası aramızda geçen hiçbir tartışma yok, hiçbir sıkıntımız yok. Ama çocukların en tehlikeli yaşları bu yaşlar. Birinin aklına girdiğini düşünüyoruz. Şüphelendiğimiz insanlar var. Biz de bunları yeni yeni öğreniyoruz. Kadıköy civarında olduğunu düşündüğümüz biri tarafından alıkoyulduğunu ya da onunla beraber gittiği ihtimali üzerinde duruyoruz. Tabii ki bunlar hala bizim için de net değil. inşallah bulunur. Görenlerin, duyanların emniyeti ya da bizi kesinlikle aramasını istiyoruz. İyice düşünüp, net bir şekilde kesin olduğuna kanaat getirenlerin aramasını bekliyoruz ki yanlış yerlere yönlendirilmeyelim. Bir şekilde arıyoruz kızımızı" dedi.

"Tanınmamak için saçını açmış olabilir"

Kızının yanında bir miktar para ile ortadan kaybolduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Açıkçası durumunun ne olduğundan emin değiliz. Şu anda alıkoyuluyor mu bilmiyoruz. Çünkü giderken yanında bir miktar para da vardı. Şu anda bu para ve altından dolayı acaba alıkonuluyor mu? Bundan şüpheleniyoruz. Onun haricinde evden kendisi bilinçli gitmiş. Ama şu andaki durumundan çok emin değiliz. Yanına aldığı çok ufak tefek eşyalar var. Bavul niteliğinde bir şey yok. Ufak bir çanta, içine aldığı ufak birkaç şey, bunun dışında para ve altın var. Evden çıkarken üzerinde siyah diz altı boydan bir elbise, başında krem rengi bir eşarp vardı, ayağında terliğiyle birlikte çıkmış. Ama tabii şu anda açıkçası bu halde olmayabilir, farklı bir halde olabilir, farklı bir giyim şekliyle de olabilir. Normalde kızımız kapalı ama tanınmamak için saçını açmış olabilir. Her şey olabilir, bunları düşünmüş olabileceğini de düşünüyoruz. Vatandaşların biraz daha yüze bakarak bizlere geri dönmesini bekliyoruz. Sokak sokak biz de, yakınlarımız da arıyor. Bu eşkale uyan birilerini gören olursa polis merkezine haber vermelerini istiyoruz. Vicdanı olan herkesin duyarlı olup bize yardımcı olmasını istiyoruz." - KOCAELİ

16 yaşındaki Tuana'dan 5 gündür haber alınamıyor
16 yaşındaki Tuana'dan 5 gündür haber alınamıyor
16 yaşındaki Tuana'dan 5 gündür haber alınamıyor
16 yaşındaki Tuana'dan 5 gündür haber alınamıyor
16 yaşındaki Tuana'dan 5 gündür haber alınamıyor
16 yaşındaki Tuana'dan 5 gündür haber alınamıyor
16 yaşındaki Tuana'dan 5 gündür haber alınamıyor

Emine Kılıç, Kocaeli, Eylül, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki Tuana'dan 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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