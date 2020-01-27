16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü tatil sitesinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü tatil sitesinde yakalandı - Son Dakika

16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü tatil sitesinde yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde, 8 ayrı suçtan hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tatil sitesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 8 ayrı suçtan hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tatil sitesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri bir yıldan bu yana aranan firari U.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik takibin ardından U.K'nin Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan U.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü tatil sitesinde yakalandı

Jandarma, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 02:12:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü tatil sitesinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]