Son Dakika Haberleri: 16 yıl aradan sonra bir ilk
Son Dakika Güncel Haber

16 yıl aradan sonra bir ilk

33 dakika önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İngiltere'deki temasları kapsamında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya gelerek 2003'ten buyana kraliçeyle görüşen ilk Irak Cumhurbaşkanı oldu.

16 yıl aradan sonra bir ilk, System.String[]
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İngiltere'deki temasları kapsamında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya gelerek 2003'ten buyana kraliçeyle görüşen ilk Irak Cumhurbaşkanı oldu. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, İngiltere'deki temasları kapsamında Buckingham Sarayı'nda İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geldiği belirtildi. Irak'ın First Lady'si Sebağ Salih'in de görüşmede hazır bulunduğunu aktarıldı. İngiltere Kraliçesi 2003'te Saddam rejiminin ABD tarafından devrilmesinin ardından iktidara gelen hiçbir Irak Cumhurbaşkanını kabul etmemişti.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Buckingham Sarayı, Irak, İngiltere, Berhem Salih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı adamı tren raylarına iten saldırgana müebbet hapis cezası İYİ Parti, TRT'nin Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Milletvekillerinden çok sert sözler Babacan'ın danışmanından yeni parti açıklaması: Büyük ihtimalle sonbaharda kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 21:53:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 yıl aradan sonra bir ilk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]