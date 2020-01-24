16 yıl boyunca teslimat yapmayıp, zarf ve paketleri evinde depolayan Japon postacı: İş çok yorucuydu

Japonya'da 16 yıl boyunca on binlerce mektup ve paketi adresine ulaştırmadığı ortaya çıkan bir postacının 3 yıla kadar hapsi istendi. 61 yaşındaki posta memuru verdiği ifadesinde "Bu iş çok yorucuydu" dedi.



Başkent Tokyo'nun yakınlarında bulunan Kanagawa şehrinde yaşayan pastacının 2003 ile 2019 yılları arasında 24 bin postayı iletmediği ve evinde muhafaza ettiği ortaya çıktı. Geçen yıl anlaşılan olay sonrası gözaltına alınan ve üç yıla kadar hapis cezası alma ihtimali olan postacı kendisini savunarak "Meslektaşlarımın genç postacılardan daha az yetenekli olduğumu düşünmelerini istemedim" dedi.