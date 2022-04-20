16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, Keşan'da yakalandı - Son Dakika
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16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, Keşan'da yakalandı

20.04.2022 16:04
16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, Keşan'da yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin denetimlerine takıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin denetimlerine takıldı. Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan İlamat ve İnfaz Bürosunun Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Küçükçekmece İlamat ve İnfaz Bürosunun 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık' suçlarından 16 yıl hapis cezası bulunan A.I. isimli şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan A.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - EDİRNE

16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, Keşan'da yakalandı

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Hisarcık, Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, Keşan'da yakalandı - Son Dakika


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