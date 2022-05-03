16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

03.05.2022 10:19
16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ADANA'da 'yaralama, tehdit, yağma' suçlarından 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Utku Örtlek, yakalandı.

ADANA'da 'yaralama, tehdit, yağma' suçlarından 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Utku Örtlek, yakalandı. Örtlek'in yakalanmamak için kredi kartını kullanmadığı ve sürekli ev değiştirdiği belirtildi.

Kozan ilçesinde 2015 yılında otobüsü durdurup şoför Halif Küngür'e pompalı tüfek doğrultarak, "Cebindeki paraları ver 36 ay infazım var. Yoksa sıkarım" diyerek 1800 lira gasbeden Utku Örtlek (31) tutuklandı. Yargılanması devam ederken 2017 yılında serbest kalan Örtlek, 13 ayrı suçtan 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Örtlek, cezasının kesinleşmesinin ardından 5 yıl boyunca yakalanamadı. Polis ekipleri, Örtlek'in, Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, Utku Örtlek ile birlikte 'uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama' suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan İsmail Tarkan'ı (34) gözaltına aldı. Örtlek'in yakalanmamak için sürekli ev değiştirdiği, kredi kartıyla alışveriş yapmadığı ve kendi üzerine kayıtlı cep telefonu kullanmadığı öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Utku Örtlek ve İsmail Tarkan tutuklandı.


16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Pompalı Tüfek, Tarkan, Kozan, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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