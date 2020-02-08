16 yıl hapis yattı, 4'üncü cinayet sonrası kaçtığı ülkeden Türkiye'ye gelirken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 16 yıl hapis yattı, 4'üncü cinayet sonrası kaçtığı ülkeden Türkiye'ye gelirken yakalandı - Son Dakika

16 yıl hapis yattı, 4'üncü cinayet sonrası kaçtığı ülkeden Türkiye'ye gelirken yakalandı

6 saat önce

Konya'da 16 yıl önce eşini, kayınvalidesini ve bir arkadaşını öldürmekten hüküm giyip tahliye olduktan 2 ay sonra bir kişiyi daha öldürüp sahte kimlikle yurt dışına kaçan şahıs, bir tırın dorsesine yapılan özel bölümde Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalandı.

16 yıl hapis yattı, 4'üncü cinayet sonrası kaçtığı ülkeden Türkiye'ye gelirken yakalandı, System.String[]

Konya'da 16 yıl önce eşini, kayınvalidesini ve bir arkadaşını öldürmekten hüküm giyip tahliye olduktan 2 ay sonra bir kişiyi daha öldürüp sahte kimlikle yurt dışına kaçan şahıs, bir tırın dorsesine yapılan özel bölümde Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalandı.


Olay, 1 Ekim 2019 Salı günü merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Umut Balcı beraberindeki Sertaç E. ile bir arkadaşının işyerinde, "Böyle tütün sarılmaz, yanlış sarıyorsun" diyen Murat Yağcı'yı tabancayla ateş edip öldürdü. Aynı olayda 3 kişi de vurularak yaralandı. Sertaç E. olay sonrası yakalanarak tutuklanırken diğer şüpheli Umut Balcı'yı bulmak için polis çalışma başlattı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsın sahte kimlik ile Gürcistan'a kaçtığını belirledi. Artvin Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma yürüten Konya polisi şahsın Gürcistan'dan bir tır ile Türkiye'ye geleceği bilgisi üzerine aracı takibe aldı. Türkiye'ye girişi yaptığı sırada durdurulan tırın dorsenin altına yapılmış özel bölme içerisinde saklanan şüpheli yakalandı. Tır sürücüsü M.U. ile cinayet şüphelisi Umut Balcı gözaltına alındı. Artvin'den Konya'ya getirilen şüphelinin Konya Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınırken susma hakkını kullandığı öğrenildi. Şahıs, Konya Adliyesine sevk edildiği sırada polislere de güçlük çıkardı.


Tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen şahsın 2003 yılında eşini, kayınvalidesini ve bir arkadaşını öldürdüğü, saklandığı adrese baskın yapan polisle girdiği çatışmada yakalandığı, 16 yıl sonra tahliye olduğu öğrenildi. - KONYA

Türkiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
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