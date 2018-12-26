16 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.



Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun zamandır takip edilen ve hırsızlık dahil birçok suçtan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs için bir operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. C.B. adli işlemlerinin ardından mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAKARYA

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