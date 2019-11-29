Son Dakika Haberleri: 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan zanlı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan zanlı yakalandı

6 saat önce

Kütahya'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan zanlı yakalandı, System.String[]

Kütahya'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Silahlı gasp", "Adam kaçırma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve çeşitli suçlardan 14 ayrı yakalama kararı bulunan O.K. isimli şahsı, Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak'ta görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, park halindeki ticari taksi içinde bulunan O.K.'yi gözaltına aldı.


Çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen O.K., Emniyet Müdürlüğıü'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir dağıtım yapılamıyor
Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:03:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan zanlı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]