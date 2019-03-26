Son Dakika Haberleri: 16 Yıl Önce İşlenen Cinayette Nefsi Müdafaa İddiası

16 Yıl Önce İşlenen Cinayette Nefsi Müdafaa İddiası

18 dakika önce

Antalya'da kendisinden para isteyen 2 kişiyi tabancayla öldüren ve 16 yıl sonra yakalanan şüphelinin yakınları babalarının kendini savunmak için ateş ettiğini söyledi.

16 Yıl Önce İşlenen Cinayette Nefsi Müdafaa İddiası, System.String[]
Antalya'da kendisinden para isteyen 2 kişiyi tabancayla öldüren ve 16 yıl sonra yakalanan şüphelinin yakınları babalarının kendini savunmak için ateş ettiğini söyledi.

20 Aralık 2003 tarihinde meydana gelen olayda, otomobilinde bir arkadaşıyla oturan R.O.'nun yanına gelen kişiler arabadan inip para vermesini istedi. İddiaya göre olumsuz cevap alan İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel, R.O'ya bıçak çekti. Kendini savunan R.O, tabancasıyla Yörük ve Yürügel'e ateş etti. Polis, kısa süre önce ele geçirilen bir tabancanın, İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel cinayetinde kullanıldığı tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, cinayetlerin zanlısı R.O.'yu gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

R.O.'nun yakınları iki kişinin babalarından arabadan inmesini ve cüzdanını vermesini istediklerini belirterek "Olumsuz cevap alınca bıçakla saldırıyorlar. Babam da kendini koruma amaçlı silahını ateşliyor. Ateş etmese babamı öldüreceklerdi" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:44 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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