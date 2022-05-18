16 yıl sonra kurulan özel ekip sayesinde cinayet aydınlatıldı! Alacak verecek yüzünden iki arkadaşı tarafından öldürülmüş - Son Dakika
Üye Girişi

16 yıl sonra kurulan özel ekip sayesinde cinayet aydınlatıldı! Alacak verecek yüzünden iki arkadaşı tarafından öldürülmüş

18.05.2022 14:02

Erzurum'da 2006 yılında ortadan kaybolan adamın 16 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 aylık titiz çalışma sonucu alacak verecek meselesi yüzünden iki arkadaşı tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

Erzurum'da 2006 yılında kaybolan Recep Akpınar'ı arama çalışmaları 16 yıl sonuçsuz kaldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, kayıp şahısla ilgili dosyayı tekrar açarak, yaklaşık 6 ay süren titiz bir çalışma yaptı. Soruşturmada Recep Akpınar'ın arkadaşı Mehmet G. ve Necmi A., Akpınar'ın kaybolmasıyla ilgili olabilecekleri değerlendirilerek Erzurum ve Aydın'da iki gün önce yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet G. ve Necmi A.'nın Recep Akpınar ile kaybolmadan önce ve olay günü birlikte görüldükleri ve sık sık telefonla irtibat kurdukları belirlendi.

Erzurum'da 16 yıldır kayıp olan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı

AKPINAR'I ÖLDÜRÜP GÖMDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Mehmet G. ifadesinde, Recep Akpınar'ı arkadaşı Necmi A. ile birlikte öldürerek gömdüklerini ve gömdükleri yeri gösterebileceğini itiraf etti. İtirafın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Aşkale ilçesi Kop Dağı mevkiindeki arazide yapılan kazı çalışmalarında Recep Akpınar'a ait olabileceği değerlendirilen bulgu ve delillere ulaşıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen bulgular incelenmek üzere Adli Tip Kurumuna gönderildi. Olayın diğer şüphelisi Necmi A. da olayı doğrular nitelikte ifade vererek, cinayeti itiraf etti.

Mehmet G. ve Necmi A. ifadelerinde, arkadaşları Recep Akpınar'ı borçlarını ödeyemeyecek duruma geldikleri için öldürdüklerini söylediler. İfadelerde adı geçen Necmi A.'nın kardeşi Mitat A. da yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet G.'nin ise cinayetten sonra soyadını değiştirerek, psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Mehmet G., Necmi A. ve Mitat A., hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Erzurum'da 16 yıldır kayıp olan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı

OLAY

Erzurum'da 31 Ağustos 2006 tarihinde Kevelciler Caddesi'ndeki işyerinden çıkan Recep Akpınar (27) kayıplara karıştı. İşyerinden çıkarken kardeşi Recai Akpınar'a "Sen eve git, ben geliyorum" diyen Recep Akpınar'dan bir daha haber alınamadı. Yaklaşık dört ay önce Recep Akpınar'ın SSK İl Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Necmi A.'ya otomobilini satıp karşılığında 1 Eylül 2006 ödeme tarihli senet aldığı ve son olarak Necmi A. ile birlikteyken ortadan kaybolduğu belirlendi. Necmi A.'nın 2006 yılında bir ayı aşkın bir süre izinsiz olarak işe gitmediği için iş akdinin feshedildiği de tespit edildi.

16 yıl sonra kurulan özel ekip sayesinde cinayet aydınlatıldı! Alacak verecek yüzünden iki arkadaşı tarafından öldürülmüş
16 yıl sonra kurulan özel ekip sayesinde cinayet aydınlatıldı! Alacak verecek yüzünden iki arkadaşı tarafından öldürülmüş
YORUMLAR
500
Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği Üniversitelerarası Sportif Dron Yarışması birincisi gencin hedefi, Teknofest birinciliği Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Kutlamaları Başladı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Kutlamaları Başladı
Kaynak: İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Erzurum, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yıl sonra kurulan özel ekip sayesinde cinayet aydınlatıldı! Alacak verecek yüzünden iki arkadaşı tarafından öldürülmüş - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Finlandiyalı milletvekilinden boykot çağrısı: Türkiye'ye tatile gitmeyin, Türk kebabı yemeyin, Türk otomobilli kullanmayın
13:58 Yaz aylarının sevilen meyvesi incir, faydalarıyla ile göz göz kamaştırıyor
13:50 Emanet dizisinden olaylı ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu'ndan açıklama geldi: Mobbing uygulanarak çalışmaya zorlandım
13:47 Batman'da görev yapan öğretmenler ters laleleri görmek için dağlara çıktı
12:54 CHP'den SADAT konulu araştırma komisyonu talebi: SADAT bir paramiliter kuruluştur, ilişkileri açıklanmalıdır
13:30 İbrahim Tatlıses'i aldatıldığı için terk eden Derya Tuna'dan "çapkın erkek" savunması: Erkeğin suçu yok!
13:29 Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den "Gibi" açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım
13:19 AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış
13:12 İstanbul'un fethi Atatürk Havalimanı'nda kutlanacak! Erdoğan açıkladı, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal istersen sen de gel" dedi
13:11 Tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu belirtildi! Bursaspor'dan küçülme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 14:26:01. #1.11#
SON DAKİKA: 16 yıl sonra kurulan özel ekip sayesinde cinayet aydınlatıldı! Alacak verecek yüzünden iki arkadaşı tarafından öldürülmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement