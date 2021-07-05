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16 YILDA 11 KEZ BEBEK KAYBETTİLER, SAVAŞIN GALİBİ 'YİĞİT' OLDU - Son Dakika

16 YILDA 11 KEZ BEBEK KAYBETTİLER, SAVAŞIN GALİBİ 'YİĞİT' OLDU

05.07.2021 11:01

BALIKESİR'DE 2005 yılında evlenen Sadriye ve Ceyhun İzki çifti, 16 yıl boyunca bebek sahibi olmak için birçok kapı çaldı.

BALIKESİR'DE 2005 yılında evlenen Sadriye ve Ceyhun İzki çifti, 16 yıl boyunca bebek sahibi olmak için birçok kapı çaldı. Gebelikleri 11 düşükle sonuçlanan Sadriye İzki, ciddi riskler aldı, bir kez ölümden döndü. Tüm risklere karşı bebek arzusundan vazgeçmeyen çift, Prof. Dr. Remzi Abalı tarafından gerçekleştirilen kişiye özel tüp bebek tedavisi sonrası Yiğit bebeğe kavuştu.

Balıkesirli Sadriye (37) ve Ceyhun İzki (36) çifti, 2005 yılında hayatlarını birleştirdi. Sadriye İzki, aynı yıl gebe kaldı ancak hayatlarının en zor gününü yaşadı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan genç anne, doğuma bir ay kala düşük yaptı. İzki'nin, ikisi tüp bebek, biri aşılama tedavisiyle olmak üzere toplam 11 gebeliği düşükle sonuçlandı. Dönem dönem manevi çöküşler yaşayan çift, birbirine destek oldu ve çocuk arzularından vazgeçmedi. Sadriye İzki, acı kayıplarının yanı sıra 3 defa operasyon geçirdi ve 1 dış gebelik yaşayarak ölümün kıyısından döndü.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAM OLUŞTURULDU

İstanbul'a gelen İzki çifti, Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Remzi Abalı'ya ulaştı. Geçmişteki düşüklerin sebepleri araştırıldı ve genetik taramanın dahil edildiği kişiye özel tüp bebek programı oluşturuldu. Elde edilen 2 embriyodan 1 tanesinin sağlıklı olduğu tespit edildi ve doğru zamanlama ile transferi gerçekleştirildi. Transfer sonrası hamilelik müjdesi verilen İzki çifti, hasretle bekledikleri bebekleri Yiğit'i kucaklarına aldı.

MUCİZEMİZ OLDU, PES ETMEMEK GÜZEL

16 yıl boyunca çocuk mücadelesi verdiklerini söyleyen baba Ceyhun İzki, 'Eşim 3 defa ağır ameliyat geçirdi. 16 yıl boyunca bu süreçleri yaşadık. Sonra en son bir şans Remzi Hoca ile tedavi görmek istedik. Bir buçuk yıl içerisinde olumlu bir sonuca kavuştuk. Bizim mucizemiz oldu. Hiç vazgeçmedik. En fazla 6 ay falan bir dinlenme açısı verdik. Tabii çöküşlerimiz çok oldu. Pes etmeye yakın olduğumuz zamanlar da oldu ama yeniden toparlanıp, eşim bana, ben ona destek vererek, yeniden bu sürecin içine girdik. Umudumuzu kaybetmedik. Rabbim herkese nasip etsin. Maddi, manevi insanı yoruyor. Özellikle, manen çok yoruluyorsunuz. Ama sonuçta, aklınıza koyduğunuz şey varsa pes etmemek, güzel' dedi.

'16 YIL SONRA BEBEĞİMİZE KAVUŞTUK'

Zorlu bir süreç yaşadıktan sonra Yiğit bebeği kucağına alan anne Sadriye İzki ise 'Yaşadığım süreç çok zordu. Sürekli anne olmak istiyordum. 16 yıl boyunca yaşamadım. Yiğit'i kucağıma alınca çok mutlu oldum, hayat benim. 16 yıl dile kolay, 16 yıl sonra bebeğimize kavuştuk. Hiç pes etmedik. Kimse pes etmesin. Biz kavuştuk, herkes kavuşsun' diye konuştu.

'ACABA YİNE Mİ DÜŞÜK OLACAK' ENDİŞESİ TAŞIYORDU?

Bebek bekleyen çiftlerin hamilelik haberiyle çok mutlu olduğunu anlatan Prof. Dr. Remzi Abalı, İzki çiftinin uzun bir süre düşük korkusu yaşadığını anlattı. Prof. Dr. Remzi Abalı, 'Normalde bizim hastalarımız hamile olduklarını öğrendiklerinde çığlıklar, sevinç naraları atar. Ancak hastamız bu anı defalarca yaşadığı için ilk etapta sevinemedi. Acaba yine mi düşük olacak' endişesi taşıyordu. Hamileliğin 3'üncü ayından sonra özellikle 5 ve 6'ncı aydan sonra 'hocam galiba bu sefer olacak' dediler. Sevinçleri ses tonlarına dahi yansıdı. Hele ki doğum haberini aldığımızda sevincini görmeye değerdi. Bütün emeklerimizin karşılığını aldığımızı, yorgunluğumuza değdiğini anladık? değerlendirmesinde bulundu.

'EMBRİYOYU GENETİK İNCELEMEYE TABİ TUTTUK'

Gebelik kayıplarının en sık görülen nedenleri arasında embriyonun kromozomal olarak anormal olması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Remzi Abalı uyguladıkları tedavi hakkında şu bilgileri verdi:

"Tüp bebek tedavisi sonrası embriyoyu genetik incelemeye tabi tuttuk. Gelişen 2 tane iyi embriyodan bir tanesinin normal olduğunu gördük. Daha sonra da rahimle ilgili diğer faktörleri araştırdık. Rahimle ilgili daha önceden geçirilen çok sayıda operasyonlar vardı. Bunlarla ilgili problem olup olmadığını değerlendirdik. Rahmi embriyonun tutunması için doğal olarak hazırladık. Hormonal açıdan normal olduğunu kontrol ettik. Daha sonra da olası faktörler içerisinde bağışıklık sistemiyle ilgili olarak embriyonun rahim tarafından kabul edilmemesi de olası faktörler arasındaydı. Bununla ilgili de ek tedaviler yaptık. Sonrasında ise yakın bir takiple önce gebelik haberini aldık. Aileyle birlikte sevincimiz arttı."

16 YILDA 11 KEZ BEBEK KAYBETTİLER, SAVAŞIN GALİBİ 'YİĞİT' OLDU
16 YILDA 11 KEZ BEBEK KAYBETTİLER, SAVAŞIN GALİBİ 'YİĞİT' OLDU
16 YILDA 11 KEZ BEBEK KAYBETTİLER, SAVAŞIN GALİBİ 'YİĞİT' OLDU
16 YILDA 11 KEZ BEBEK KAYBETTİLER, SAVAŞIN GALİBİ 'YİĞİT' OLDU
16 YILDA 11 KEZ BEBEK KAYBETTİLER, SAVAŞIN GALİBİ 'YİĞİT' OLDU
16 YILDA 11 KEZ BEBEK KAYBETTİLER, SAVAŞIN GALİBİ 'YİĞİT' OLDU
16 YILDA 11 KEZ BEBEK KAYBETTİLER, SAVAŞIN GALİBİ 'YİĞİT' OLDU
16 YILDA 11 KEZ BEBEK KAYBETTİLER, SAVAŞIN GALİBİ 'YİĞİT' OLDU
16 YILDA 11 KEZ BEBEK KAYBETTİLER, SAVAŞIN GALİBİ 'YİĞİT' OLDU

Balıkesir, Genetik, Gebelik, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 16 YILDA 11 KEZ BEBEK KAYBETTİLER, SAVAŞIN GALİBİ 'YİĞİT' OLDU - Son Dakika


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