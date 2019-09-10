Son Dakika Haberleri: 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı
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16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı

1 saat önce

TÜRKİYE'nin çeşitli yerlerinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 16 yıldır aranan, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'altın çocuk' lakaplı Gökhan S. (45), Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı, System.String[]

TÜRKİYE'nin çeşitli yerlerinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 16 yıldır aranan, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'altın çocuk' lakaplı Gökhan S. (45), Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

'Dolandırıcılık', 'yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin lira para cezası bulunan Gökhan S.'nin Manavgat'ta olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ortak operasyon yaptı. Belirlenen adrese sabah saatlerinde yapılan baskında Gökhan S. yakalanıp, gözaltına alındı. Gökhan S.'nin yapılan üst aramasında, çeşitli kişilere ait çok sayıda kimlik ele geçirildi. Gökhan S., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü. 16 yıldır aranan Gökhan S., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan suç örgütlerinin, her olaydan sonra kaçıp, saklandığı ve yakalanmadığı için Gökhan S.'ye, 'altın çocuk' lakabı taktığı belirtildi.

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:15 Kaynak: DHA
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