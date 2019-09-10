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16 yıldır aranıyordu Antalya'da yakalandı

1 saat önce

Türkiye'nin bir çok ilinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 16 yıldır aranan 'altın çocuk' olarak bilinen şüpheli Antalya'da yakalandı.

16 yıldır aranıyordu Antalya'da yakalandı, System.String[]

Türkiye'nin bir çok ilinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 16 yıldır aranan 'altın çocuk' olarak bilinen şüpheli Antalya'da yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık', 'yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin lira para cezası bulunan Gökhan S.'nin(45) Manavgat'ta olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gökhan S.'nin üzerinde yapılan aramada çok sayıda kimlik ele geçirildi. 'Altın çocuk' olarak bilinen Gökhan S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:55 Kaynak: İHA
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