16 yıldır devam eden mevlit - Son Dakika
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16 yıldır devam eden mevlit

6 saat önce

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 192'incisi yapıldı.

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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 192'incisi yapıldı. 2019'un son mevlidini gerçekleştiren EMŞAV, 16 yılı geride bıraktı.


Mevlitte Kur'an-ı Kerim okunarak 12. ay polis şehitleri Yaşar Şen, Süleyman Selçuk, Abdurrahman İspir, Mustafa Öztürk, Samet Keleş, Servet Arslan ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Mevlitte konuşan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "Bu kutsal yuvada her ayın son haftasında şehitlerimizi hep birlikte anıyoruz. Bu vesile ile şehit ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. 16. yılımızı geride bırakıyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Okutulan mevlidin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Mevlide Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, özel harekat polisleri ve şehit yakınları katıldı. - SAMSUN

Karadeniz, Selçuk, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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