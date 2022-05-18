16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

18.05.2022 12:33

ERZURUM'da 16 yıl önce kaybolan Recep Akpınar'ın alacak meselesi yüzünden Mehmet G. ve Necmi A. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

ERZURUM'da 16 yıl önce kaybolan Recep Akpınar'ın alacak meselesi yüzünden Mehmet G. ve Necmi A. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

2006 yılında kaybolan Recep Akpınar'ın dosyasını Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip incelemeye aldı. Dosyayı çok yönlü ele alan ekip, 6 aylık çalışmanın ardından Akpınar'ın kaybolmasıyla Mehmet G. ile Necmi A.'nın ilgisinin olabileceğini değerlendirdi. Polis, kaybolmadan 1 gün önce Recep Akpınar ile görüldükleri belirlenen şüpheliler Mehmet G. ile Necmi A.'nın birbirleriyle irtibatta olduklarını tespit etti. Özel ekip, 2 şüpheliyi Erzurum ve Aydın'da yakalayarak gözaltına aldı.

Erzurum'a getirilen şüphelilerden Mehmet G.'nin polise verdiği ilk ifadesinde Recep Akpınar'ı arkadaşı Necmi A. ile öldürerek gömdüklerini ve yerini gösterebileceğini söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet G.'nin yer göstermesi sonucu Kop Dağı'nın eteklerinde Recep Akpınar'ın gömüldüğü mezarı aradı. Kadavra köpeklerinin de katıldığı aramada Recep Akpınar'a ait olabileceği değerlendirilen mezarda bulgu ve deliller toplandı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada mezardaki deliller toplanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf ettiği öğrenilen Necmi A.'nın Recep Akpınar'a borçlu olduklarını, ödeyemeyince cinayeti işlediklerini söylediği bildirildi. Her 2 şüphelinin emniyetteki ifadesinde adı geçen Necmi A.'nın kardeşi Mitat A. da yakalanarak gözaltına alındı.

Recep Akpınar'ın cinayet şüphelisi Mehmet G., Necmi A. ve Mitat A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık raporu alınarak Erzurum Adliyesi'ne getirildi. 3 şüphelinin adliyeye getirilişi sırasında, polis geniş güvenlik önlemi aldı.

16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

YORUMLAR
500
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıktı Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin iddianamenin detayları ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:47:28. #1.11#
SON DAKİKA: 16 YILDIR KAYIPTI, CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement