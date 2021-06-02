16 yılla aranan şüpheliyi, 2 sene önce çaldığı motor ele verdi - Son Dakika

16 yılla aranan şüpheliyi, 2 sene önce çaldığı motor ele verdi

Denizli'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, 2 sene önce çaldığı motorun yanına gelince JASAT tarafından yakalandı.

Denizli'de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, 2 sene önce çaldığı motorun yanına gelince JASAT tarafından yakalandı.


Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan jandarma suç araştırma timleri (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanması için araştırmalara başladı. Çalışmalar kapsamında Pamukkale ilçesinde 2019 yılında meydana gelen motosiklet hırsızı şüphelisinin tekrardan aynı bölgeye geldiğine dair bilgi alındı. Bunu üzerine harekete geçen ekipler başarılı bir şekilde operasyon gerçekleştirerek, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli 24 yaşındaki M.H.'nin kimliğini sorgulayan ekipler, farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığını tespit ederek, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına aldı. - DENİZLİ

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yılla aranan şüpheliyi, 2 sene önce çaldığı motor ele verdi - Son Dakika
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