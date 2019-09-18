Son Dakika Haberleri: 16 yıllık muhtar yaşamını yitirdi
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16 yıllık muhtar yaşamını yitirdi

59 dakika önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler Köyü Muhtarı Emin Özer vefat etti.

16 yıllık muhtar yaşamını yitirdi, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler Köyü Muhtarı Emin Özer vefat etti.


Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler Köyü'nde muhtarlık yapan Emin Özer, ayçiçeği tarlasında aniden rahatsızlandı. Yakınların hemen müdahale ettiği Özer, hayatını kaybetti. Merhumun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken 16 yıllık muhtarlık yapan Özer'in cenazesi bugün ikindi namazından sonra Gölpazarı Çarşı camisinde namazı kılınacak.


Özer, evli ve 3 çocuk babasıydı. - BİLECİK

Gölpazarı, Emin Özer, Gökçeler, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
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