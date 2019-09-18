16 yıllık muhtar yaşamını yitirdi
59 dakika önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler Köyü Muhtarı Emin Özer vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler Köyü Muhtarı Emin Özer vefat etti.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler Köyü'nde muhtarlık yapan Emin Özer, ayçiçeği tarlasında aniden rahatsızlandı. Yakınların hemen müdahale ettiği Özer, hayatını kaybetti. Merhumun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken 16 yıllık muhtarlık yapan Özer'in cenazesi bugün ikindi namazından sonra Gölpazarı Çarşı camisinde namazı kılınacak.
Özer, evli ve 3 çocuk babasıydı. - BİLECİK
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