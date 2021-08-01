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16. yüzyıldan kalma tarihi çeşme restorasyon bekliyor - Son Dakika

16. yüzyıldan kalma tarihi çeşme restorasyon bekliyor

01.08.2021 10:02
16. yüzyıldan kalma tarihi çeşme restorasyon bekliyor, System.String[]

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen ve vatandaşlar tarafından da aktif olarak kullanılan tarihi Karapınar Çeşmesi onarılmayı bekliyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen ve vatandaşlar tarafından da aktif olarak kullanılan tarihi Karapınar Çeşmesi onarılmayı bekliyor.

Karapınar Mahallesinde bulunan ve 495 yıl önce yapılan tarihi çeşme suların kesik olduğu dönemlerde mahalle sakinlerine su sağlıyor. Mahalle içinde ve dışında birçok vatandaşın çeşmede akan suyun faydalı olduğu düşüncesiyle su ihtiyacını önemli ölçüde burada karşılıyor. Çeşme, uzun süre restore edilmediği için zamana yenilmeye başladı. Karapınar Çeşmesi, 16. Yüzyıldan bu zamana kadar korunarak geldiğini belirten Karapınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Gazi Uzun, "Bildiğimiz kadarıyla çeşme yapıldıktan sonra Karapınar Mahallesi, çeşmenin etrafında büyümesiyle yerleşim yerinin artığını biliyoruz. Çeşmenin yanında bitişik olan cami kitabesi incelendiğinde çeşmenin Osmanlı tarafından yapıldığı anlaşılıyor. Karapınar Mahallesi tarihi yapılarıyla gözde bir yer, vakıf yetkililerinin yapacağı incelemeler sonucunda çeşmenin aslına uygun yenileyerek turizme kazandırılabilir" dedi.

"Çeşme bakımsızlıktan harabeye dönüyor"

Uzun, çeşmenin yıllardır vatandaşlar tarafından kullanılan bir çeşme olduğunu dile getirerek, "Şuan bile mahalle sakinleri ihtiyaçlarını oradan karşılıyor, içme suyu olarak kullanıyor. Şuan çeşme bakımsızlıktan harabeye dönüyor. Bir an önce restore edilerek mahalle sakinleri ve ilçenin tarihine kazandırılması gerekir" diye konuştu.

"21. yüzyılda bakımsız yapıları görmek bizleri üzüyor"

Mahalle sakinlerinden Hatay Turan, Karapınar Mahallesi bulunan tarihi çeşmenin tarihi bir geçmişe sahip olduğunu ve buna benzer yapıların restore edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Turan, "Mahallemizde bulunan çeşme eski bir yapıdır. 21. yüzyılda bakımsız yapıları görmek bizleri üzüyor" dedi. - ESKİŞEHİR

16. yüzyıldan kalma tarihi çeşme restorasyon bekliyor
16. yüzyıldan kalma tarihi çeşme restorasyon bekliyor
16. yüzyıldan kalma tarihi çeşme restorasyon bekliyor
16. yüzyıldan kalma tarihi çeşme restorasyon bekliyor
16. yüzyıldan kalma tarihi çeşme restorasyon bekliyor
16. yüzyıldan kalma tarihi çeşme restorasyon bekliyor
16. yüzyıldan kalma tarihi çeşme restorasyon bekliyor

Odunpazarı, Eskişehir, Osmanlı, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 16. yüzyıldan kalma tarihi çeşme restorasyon bekliyor - Son Dakika


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