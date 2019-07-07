Son Dakika Haberleri: 160 hacı adayı havaalanında mahsur kaldı
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160 hacı adayı havaalanında mahsur kaldı

46 dakika önce

Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 160 hacı adayı, uçağın arızalandığının söylenmesi sonrasında 7 saattir Kayseri Havaalanında kendilerini götürecek uçağı bekliyor.

160 hacı adayı havaalanında mahsur kaldı, System.String[]
Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 160 hacı adayı, uçağın arızalandığının söylenmesi sonrasında 7 saattir Kayseri Havaalanında kendilerini götürecek uçağı bekliyor.

Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirecek olan 160 hacı adayı, uçağa binmek için sabah saat 06.00'da Kayseri Erkilet Havaalanına geldi. Pasaport kontrolünden geçen hacı adayları 09.00'da havalanacak olan uçağa binemedi. Havayolu şirketi yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadığını söyleyen hacı adayları, "Bizi götürecek olan firma yetkilileri, havayolu şirketinin uçağın arızalandığını söylediğini iletti. Başka bir uçak ile bizi götüreceklerini söylediler. Sabah saat 06.00'da bizi havaalanında topladılar. O saatten beri bekliyoruz. Saat 09.00'da uçak kalkacaktı ama arızalandığını ve başka bir uçakla götürüleceğimizi söylediler. Hala beklemeye devam ediyoruz ama ne zaman uçak gelecek ne zaman havalanacağız ne uçak şirketi yetkililerinden ne de diğer yetkililerden bize gelip de yardımcı olan yok" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:02 Kaynak: İHA
Kayseri, Sabah, Hac, Güncel
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