Son Dakika Haberleri: 160 jandarma timi huzur için görev başındaydı
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160 jandarma timi huzur için görev başındaydı

31 dakika önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

160 jandarma timi huzur için görev başındaydı, System.String[]
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. 160 timin görev aldığı uygulamada çok sayıda şahıs ve araç kontrolü yapıldı.

Bursa İl Jandarma ekipleri şehirdeki huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla Cumartesi günü sabah saat 10.00'dan akşam saat 22.00'ye kadar kentin farklı noktalarında 160 timle uygulama yaptı. Uygulama kapsamında 71 yol kontrol noktası, 33 gar ve terminal, 250 park, bahçe ve metruk bina ile 476 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulama sonucunda 11 bin 892 şahıs sorgusu ve 5 bin 56 araç kontrolü yapıldı. Sorgulamalar sırasında farklı suçlardan aranan 35 şahıs yakalandı, 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Ekipler aynı zamanda farklı suçlardan 54 araca 22 bin 511 lira idari para cezası uyguladı ve 34 araç trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan kontrollerinde 1 adet yakalaması bulunan araç, 1 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - BURSA
Jandarma, Bursa, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
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